Bitcoin ve Ethereum rekor kırdı

Kripto para endüstrisi son günlerde gösterdiği fiyat hareketiyle birlikte rekora doğru gidiyor. Özellikle Bitcoin ve Ethereum’un tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması piyasanın geneline yansıyor.

BITCOIN REKOR KIRDI

Kripto paraların lideri bugün 68 bin 824 dolara kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bitcoin daha önce 20 Ekim tarihinde 67 bin doları test ederek zirveyi görmüştü.

ETHEREUM TARİHİ ZİRVESİNE ULAŞTI

Bitcoin’in ardından piyasa değeri bakımından en yüksek kripto para olan Ethereum ise 4 bin 838 doları test ederek tarihi zirvesine ulaştı. Neredeyse her gün rekor fiyata ulaşan Ethereum, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

GÜNCELLEME ETHEREUM FİYATINI DESTEKLEDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ethereum ağında gerçekleşen güncelleme lider altcoinde görülen fiyat artışını destekledi. Altair güncellemesiyle birlikte Ethereum ralli yaptı.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ YÜKSELİYOR

Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde gerçekleşen yükseliş trendi ise piyasanın geneline yansıyor. CoinGecko'nun verilerine göre Bitcoin'in piyasa değeri 1,29 trilyon doları ve kripto paraların toplam piyasa değeri 3,1 trilyon doları aştı.