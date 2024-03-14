Bitcoin yeni zirveler görmeye devam ediyor

Bitcoin fiyatı bu sabah son 7 gün içinde 5'inci zirvesini gördü. Dün 73 bin 711 doları test eden Bitcoin fiyatı bu sabah 73 bin 718,19 dolara kadar çıktı.

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ABD spot Bitcoin ETF'lerine net günlük girişler 12 Mart'ta ilk kez 1 milyar doları aştı ve BlackRock'ın IBIT'i 849 milyon dolarlık günlük yatırım girişiyle kendi rekorunu kırdı.

Julius Baer'in Dijital Varlıklar Analisti Manuel Villegas, "Rallinin arkasındaki nedenler oldukça açık. Düşük piyasa derinliği ortamında fiziksel olarak desteklenen ETF'lere yönelik yoğun talep. İhraççılar ETF'lerini desteklemek için büyük miktarda Bitcoin satın aldıkça, token'ın genel dolaşımdaki arzı azalmaya başladı" dedi.