Bitcoin yeniden 14,000 doları aştı

Son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 32'sinin değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.

Kripto para birimlerindeki toparlanmanın etkisiyle toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte 10 milyar dolar dolayında artışla 410.05 milyar dolara kadar yükselerek yeniden 400 milyar dolar sınırını geçti.

Kripto para piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de hızlı tırmanışla 960.42 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,594 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,272 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 3.10 artışla 14,283.73 dolar,

2.Ethereum yüzde 4.60 artışla 403.30 dolar,

3.Tether yüzde 0.01 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 0.54 artışla 0.24 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.85 artışla 244.63 dolar,

6.Chainlink yüzde 1.99 artışla 10.54 dolar,

7.Binance Coin yüzde 3.71 artışla 27.53 dolar,

8.Litecoin yüzde 3.08 artışla 55.40 dolar,

9.Polkadot yüzde 2.81 artışla 4.15 dolar,

10.Cardano yüzde 2.54 artışla 0.09 dolardan işlem görüyordu.

BtcTurk Youtube hesabında paylaşılan Kriptometre programına katılan İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, son dönemlerde yalnızca Bitcoin değil, merkez bankaları tarafından geliştirilen dijital para birimlerinin de (Central Bank Digital Currency - CBDC) çokça konuşulduğunu vurguladı ve ekledi:

"Global piyasalarda gerek kurumlar bazında gelen haberler, gerekse Türkiye'de kur üzerindeki baskıyı değerlendirirsek, çok net bir şekilde Bitcoin artık daha fazla tartışılır, daha fazla sorulur oldu."

Kripto para birimlerinin yıllarca, sadece konuya hakim kişiler tarafından takip edildiğini, teknik konuların tartışıldığını anımsatan Manukyan, "Bugüne kadar genel trend merkez bankası politikaları, sıfır faiz veya bazı dönemlerde halving [blok ödülü yarılanması] gibi Bitcoin'e özel konulardı, ama son iki ayda baktığımızda tamamen farklı bir mecraya girdik" dedi.

Son olarak ödeme çözümleri sağlayıcısı Square ve yakın zaman önce de dijital ödeme devi PayPal tarafından kripto para desteğinin sunulmasıyla birlikte "Bitcoin'in ana gündem maddesi olduğunu, ciddi bir yatırım aracı haline dönüştüğünü" söyledi ve "Dolayısıyla bunun getirdiği bir ilgi patlaması var diyebiliriz" dedi.