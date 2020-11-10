Bitcoin yeniden 15,500 dolar sınırında

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.16 artışla 15,407 dolara yükseldi ve haftalık kazanımını yüzde 15.38 düzeyine taşıdı. Bitcoin'in piyasa hacmi de 285.62 milyar dolara yükseldi.

Analistlere göre, yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın kripto paralara ilişkin politikalarındaki belirsizlik nedeniyle hafta sonunda 15,500 dolardan 14,400 dolara kadar gerileyen Bitcoin, yine de toparlanarak "güç göstermeye devam ediyor ve son direnç bölgesi olan 16 bin dolara doğru yükselişini sürdürüyor."

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 32'sinin değeri düşerken, ilk 10 birimden 4 tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para birmilerinde süren toparlanmanın etkisiyle toplam piyasa hacmi de, 444.32 milyar dolara yükseldi. Hafta sonunun düşük hacimli işlemleri nedeniyle, Cuma günü 206 milyar dolara tırmanan 24 saatlik işlem hacmi de son 24 saatte yaklaşık 25 milyar dolar birden artışla 122.79 milyar dolarla yeniden 100 milyar doların üzerine yükseldi.

Toplam 7,629 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,502 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.16 artışla 15,407.09 dolar,

2.Ethereum yüzde 0.18 artışla 450.61 dolar,

3.Tether yüzde 0.01 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 0.01 düşüşle 0.25 dolar,

5.Chainlink yüzde 4.85 artışla 12.90 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 0.58 düşüşle 264.26 dolar,

7.Binance Coin yüzde 0.23 düşüşle 28.22 dolar,

8.Litecoin yüzde 1.65 düşüşle 59.34 dolar,

9.Polkadot yüzde 0.70 artışla 4.40 dolar,

10.Cardano yüzde 2.26 artışla 0.10 dolardan işlem görüyordu.

"Kriz kahini" olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini'ye göre dijital yuan gibi küresel merkez bankası dijital para birimleri (CBDC), yakın gelecekte önemli finansal hizmetler ve kripto paraların yerini alma potansiyeline sahip.

Roubini, Yahoo Finance'in sorularını yanıtlarken, "Dijital ödeme sistemlerini ve özel sektörde gerçekten para birimi olmayan kripto paraları devre dışı bırakacaklar" dedi.

"CBDC temelli bir devrimin" üç yıl içinde yaşanacağını vurgulayan Roubini, "Yalnızca kriptoya değil, Venmo'ya bile ihtiyacınız yok. Bir banka hesabına bile ihtiyacınız yok. Çeklere ihtiyacınız yok. Önümüzdeki üç yıl içinde göreceğimiz büyük devrim merkez bankası dijital para birimleri olacak" dedi.

"Kripto para" sözcüğünü hatalı bulduğunu vurgulayan Roubini, her şeyden önce bir para biriminin hesap birimi sunması gerektiğine dikkat çekti ve "Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinde hiçbir şey fiyatlandırılmıyor" diye ekledi.

Roubini'ye göre, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, kısmen bir değer saklama aracı olabilir; çünkü, en azından arzın zamanla ne kadar yükseleceğini belirleyen bir algoritma sayesinde değeriyle kolayca oynanamıyor.