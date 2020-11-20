Bitcoin yeniden 18 bin doların üzerinde

Bitcoin, Kanada'da iki dijital para varlıkları yönetim şirketinin hükümetten ön onay almalarının da desteğinde, hafta ortasında 18,488 dolar ile üç yılın zirvesine tırmanmış, daha sonra gelen kâr satışlarıyla 18,000 doların altına gerilemişti.

Bitcoin'in, özellikle son dönemdeki makro-ekonomik etkenlerin yanında, büyük kurumların da yatırımların bir bölümünü bu alana kaydırmalarının etkisiyle yükseldiğine dikkat çeken analistlere göre, ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal'in sistemlerini, başta Bitcoin olmak üzere sistemlerini bazı kripto para birimlerine açacağını açıklaması da Bitcoin'deki tırmanışı destekledi.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de son 24 saatte yaklaşık 11 milyar dolarlık artışla 508.08 milyar dolar ile yeniden 500 milyar doların üzerine çıktı. Kripto para piyasalarında gelen satışlarla, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 28'inin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasında düşen olmadı.

Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, son 24 saatte 25 milyar dolar dolayında düşüşle 165.88 milyar dolardan, 139.55 milyar dolara geriledi.

Toplam 7,725 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,203 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 66.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.49 artışla 18,086.67 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.68 artışla 483.82 dolar,

3.Tether yüzde 0.02 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 2.88 artışla 0.30 dolar,

5.Chainlink yüzde 3.82 artışla 13.80 dolar,

6.Litecoin yüzde 10.44 artışla 81.58 dolar,

7.Bitcoin Cash yüzde 2.83 artışla 254.87 dolar,

8.Polkadot yüzde 10.65 artışla 5.20 dolar,

9.Binance Coin yüzde 0.78 artışla 28.25 dolar,

10.Cardano yüzde 1.10 artışla 0.10 dolardan işlem görüyordu.

Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Kanada'daki düzenlemeler konusu da şöyle anlatıldı:

Kanadalı yasa yapıcıların sanal para birimlerini regüle etmeye “düzenle-ve-benimse” gibi bir politikayla daha rahat yaklaştıkları, öncelikle kara para aklama sorununa odaklandıkları görülmektedir.

Kanada’da, menkul kıymetler dahil olmak üzere belli finansal işlemlerin regülasyonu için federal bir yasa yoktur. Araştırma ve/veya danışma kapsamında hizmet veren bazı federal kurumlar bulunsa da her eyalet kendi bağlayıcı yasalarını geçirir.

Ülke, 2014 Kara Para Aklama ve Terörist Finansmanı yasalarının ikisine de eklediği “sanal para birimleri alım satımı yapan kişiler” terimiyle kripto para birimleri regülasyonunda öncü bir ülke olmuştur.

Kanada’da sanal para birimleri geçerli yasal para değildir. Ancak 2014’de Kanada Kara Para Aklama Mevzuatı “sanal para birimleriyle iş yapan” kişileri, 'para hizmetleri işletmeleri' olarak sınıflandırmak amacıyla düzeltilmiş ve bu işletmeler AML/CFT şartlarına tabi tutulmuşlardır.

Dijital para birimi bir elektronik paradır; banknot ve madeni para olarak mevcut değildir.

Kripto para birimleri bilgisayar algoritmaları kullanılarak yaratılmış bir tür dijital para birimidir. En popüler kripto para birimi Bitcoin’dir.

Hiçbir organizasyon, örneğin bir merkez bankası, dijital para birimi yaratmaz. Dijital para birimleri merkeziyetsiz, eşten eşe, P2P, ağ tabanına dayanırlar. Bu ağdaki 'eşler', dijital para birimi işlemlerine katılan kişiler ve ağı kuran bilgisayarlardır.

Bitcoin veya diğer kripto para birimleri gibi dijital para birimleri Kanada’da geçerli yasal para değildir. Kanada’da sadece Kanada Doları resmi para birimi olarak tanınır.