Bitcoin yeniden 19,000 doların altına indi

Analistlere göre, Bitcoin ve genel olarak kripto para birimleri "yoğun bir konsolidasyon dalgasının" eşiğine geldi. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.40 düşüşle 18,225.52 dolara geriledi; birimin haftalık kaybı 1.75 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle 338.61 milyar dolara geriledi.

ABD merkezli uçtan-uca ödeme sistemleri ve dijital para sistemleri şirketi Circle'ın CEO'su Jeremy Allaire, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Ocak ayında kuracağı yeni hükümetinin, kripto paraların "destekleyicisi" olacağını söyledi.

CNBC'nin sorularını yanıtlayan Allaire, Biden yönetiminin ABD'de, kripto para sistemlerine ilişkin gelişmelerin hızlandırılmasına dayalı yapısal dönüşümlere odaklanacağını ve bunun da ülkeyi daha rekabet edebilir düzeye yükselteceğini vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, G7 ülkelerinin ekonomi bakanları ve merkez bankası başkanlarının çevrim içi toplantısına katılmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Bakanlık sözcüsü de, G7 ülkelerinin, dijital para birimlerine ilişkin düzenlemelerini desteklediklerini söyledi.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de, yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle 537.94 milyar dolara gerilerken, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 38 milyar dolarlık artışla 149 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,929 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,066 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 5.40 düşüşle 18,225.52 dolar,

2.Ethereum yüzde 7.56 düşüşle 549.13 dolar,

3.XRP yüzde 9.22 düşüşle 0.55 dolar,

4.Tether yüzde 0.06 düşüşle 0.99 dolar,

5.Litecoin yüzde 8.89 düşüşle 76.12 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 6.65 düşüşle 265.01 dolar,

7.Chainlink yüzde 8.63 düşüşle 12.03 dolar,

8.Cardano yüzde 10.56 düşüşle 0.13 dolar,

9.Polkadot yüzde 5.37 düşüşle 4.76 dolar,

10.Binance Coin yüzde 5.69 düşüşle 27.67 dolardan işlem görüyordu.