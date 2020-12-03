Bitcoin yeniden 19 bin doların üzerinde

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.02 artışla 19,069.05 dolara yükseldi ve haftalık kazancı yüzde 5.84'e çıkarken, birimin toplam piyasa hacmi de 354.33 milyar dolara yükseldi.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 10 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de, son 24 saatte yaklaşık 24 milyar dolarlık artışla 568.29 milyar dolara yükselerek, geçen hafta ulaştığı 575.96 milyar dolarlık yeni zirvesine yaklaştı. Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 72 milyar dolarlık sert düşüşle önceki 24 saatte ulaştığı 230 milyar dolardan 158 milyar dolara indi.

Toplam 7,847 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,854 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 3.02 artışla 19,069.05 dolar,

2.Ethereum yüzde 2.11 artışla 593.93 dolar,

3.XRP yüzde 2.61 artışla 0.62 dolar,

4.Tether yüzde 0.00 artışla 1.00 dolar,

5.Litecoin yüzde 4.56 artışla 87.82 dolar,

6.Chainlink yüzde 5.31 artışla 13.88 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 2.47 artışla 291.76 dolar,

8.Cardano yüzde 2.82 artışla 0.15 dolar,

9.Polkadot yüzde 6.65 artışla 5.44 dolar,

10.Binance Coin yüzde 0.81 artışla 30.19 dolardan işlem görüyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Dağıtılmış Defter Teknolojisi" başlıklı bölümünde, şöyle denildi:

Dağıtılmış defter teknolojisi, bir ağın birden çok noktasında bulunan bir veritabanı sistemidir. Onu mevcut organizasyonlardaki geleneksel veri tabanlarından ayıran en temel husus, merkezi olmayan bir yapıya sahip olmasıdır.

Dağıtılmış defter teknolojisi, aynı ağın çeşitli noktalarında çoğaltılan değişmez verileri toplamak, doğrulamak ve bunlara erişmek için gereken tüm teknolojik altyapı ve ilgili protokollerden oluşmaktadır.

Dağıtılmış defter sisteminin temel özellikleri şu şekildedir;

- Kaydedicilik: Kayıtlı bilgi, zaman damgası ile damgalanır. Tarih, saat ve detayları vurgulanarak tam zamanlı işlem yapıldığı ana ilişkin bilgi vermektedir.

- Şeffaflık ve Görünürlük: Herkes işlemlerin defterini görebilir, defter halka açık bir parametreye sahiptir.

- Merkezi Olmayan Yapı: Müşavir ya da muhasebeci mantığında, genellikle düğüm olarak adlandırılan birden çok bilgisayarda bulunur. Bir merkeze bağlı şekilde çalışmaz ve birden çok açık düğüm noktası bulunmaktadır

Merkezi bir yönetici olmayan, dağıtılmış defter teknolojisi her bir düğümdeki bilgileri çoğaltmak için bir uzlaşma mekanizmasına dayanmaktadır.

Bu düğümler, her bir işlemi tek tek kontrol edip onaylar ve bir uzlaşmaya varıncaya kadar bağımsız sonuçları iletişim ağına iletir.

Bu noktada, işleme bir zaman damgası verilir ve zaman damgaları her düğümde çoğaltılan tarihsel deftere eklenir.

Bu deftere herhangi bir makineden erişilebilmesine rağmen içerdiği bilgiler değiştirilemez. Bunun doğal bir sonucu olarak sistem denetlenebilir, değişmez ve güvenli bir yapıya sahiptir.