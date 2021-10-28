Bitcoin yeniden kritik seviyeyi aştı

20 Ekim’de 67 bin dolara ulaşarak rekor kıran Bitcoin’de bu tarihten itibaren düzeltme hareketleri görülüyor. Fiyatlamalara bakıldığında ise genel olarak kararsız seyrin gözlendiği lider coinde yön arayışı ise sürüyor.

Geçtiğimiz gün birkaç saat içerisinde 61 bin dolar seviyelerinden sert düşen Bitcoin 58 bin dolara kadar geri çekilmişti. 60 bin dolar kritik desteğini kıran piyasanın amiral gemisi Bitcoin’de satışlar derinleşmişti.

İŞTE DÜNKÜ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

Birkaç saat içerisinde neredeyse 3 bin dolar birden gerileyen Bitcoin’de yaşanan düşüşün sebebi ise belli oldu. Bitcoin vadeli işlemlerinde kısa süre içerisinde uzun pozisyonların tasfiye olması spot piyasaya da yansıdı.

Yaşanan ani panik satışıyla birlikte geçtiğimiz gün Bitcoin, 58 bin dolara kadar geri çekilmişti.

BUGÜN YENİDEN TOPARLANIYOR

Bugüne ise 58 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde başlayan Bitcoin, saat 11.30 itibarıyla yeniden 60 bin dolar psikolojik sınırına yükseldi. Günlük bazda fiyat hareketlerine bakıldığında Bitcoin, yüzde 4’e yakın değer kazandı.

Satıcılı seyrinden kurtularak kısa süre içerisinde primlenen Bitcoin’de yükselişlerin yeniden hız kazanması için 60 bin dolar seviyesi üzerinde günlük kapanışın gerçekleşmesi gerekiyor.

ETHEREUM DA KAZANÇLARINI ARTIRIYOR

Geçtiğimiz gün Bitcoin’de yaşanan satış baskısı Ethereum fiyatını da etkilemişti. Bu gelişmeyle birlikte Ethereum 4 bin dolar seviyesinin altına sarkmıştı.

Bugün ise 4 bin dolar kritik eşiğinin üzerinde tutunan altcoinlerin lideri Ethereum’da fiyat, saat 11’den sonra tırmanışa geçti. Bu gelişmeyle birlikte Ethereum 4 bin 100 doları aştı ve günlük bazda yüzde 5’in üzerinde primlendi.