Bitcoin yönünü yukarı çevirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası Batı'nın getirdiği yaptırımları aşmak için kripto paralara yönelme adımları atması başta Bitcoin olmak üzere kripto para fiyatlarını yukarı çekiyor.

Rusya Merkez Bankası, ülkenin en büyük bankası Sberbank'a kripto varlık ihraç ve takas yetkisi vermişti.

Bitcoin fiyatı bugün son 3 ayın zirvesini aşarak 47.650 dolar seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda da 24 saat öncesine göre yüzde 4.97 artışla 46.970 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son bir haftada görülen yükseliş yüzde 14'ü aştı.

Ethereum fiyatı yüzde 5.23, Solana yüzde 6.16, Cardano yüzde 3.39 ve Terra yüzde 5.05 değer kazandı.

DİKKATLER ABD'NİN DÜZENLEMESİNDE

ABD Başkanı Joe Biden’ın devlet kurumlarına kripto paralara daha fazla odaklanmalarına yönelik verdiği talimat bazı yatırımcılar tarafından dijital varlıklar için iyi bir işaret olarak algılanırken bu durumun Bitcoin üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını düşünen stratejistler de bulunuyordu.

Stratejist David Woo bu reaksiyonun yanlış değerlendirme sonucu olduğunu belirtirken ABD Hazine Bakanlığı’nın Bitcoin’i dışlamaya meyilli olduğunu düşündüğünü söyledi.