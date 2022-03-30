Bitcoin yükselişe ara verdi

Kripto para piyasasında gözler Bitcoin’deki fiyat hareketlerinde olmaya devam ediyor. 22 Mart itibarıyla yükseliş trendine giren ve 8 gün içerisinde yüzde 18’e yakın prim yapan Bitcoin bugün aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Bitcoin son günlerdeki pozitif seyrine ara vererek bugün 47 bin 321 dolar seviyesinde hareket ediyor. Bitcoin’de günlük düşüşün ise sınırlı olduğu görülüyor.

ETHEREUM’DA YATAY SEYİR HAKİM

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum ise bugün yatay bir seyir izleyerek 3 bin 400 dolar civarında hareket ediyor. Ethereum geçtiğimiz hafta 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak önemli bir eşiği aşmış ve bununla birlikte 3 bin 400 dolar direncini kırarak yatırımcıların dikkatini çekmişti.

BITCOIN’DEKİ YÜKSELİŞTE ‘RUSYA VE TERRA’ ETKİSİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta perşembe günü Rusya cephesinden yapılan açıklamada dost olan ülkelerle enerji ticaretinde ödemelerin kripto para birimleri ile yapılabileceği kaydedilmişti. Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomik olarak dünyadan soyutlanan ve engellemelere maruz kalan Rusya, Avrupa Birliği ve ABD’nin uyguladığı yaptırımları delebilmek için gözünü merkeziyetsiz yapıda bulunan kripto para birimlerine çevirdi. Bu durum Bitcoin’deki yükselişin hız kazanmasında etkili oldu.

Terra blokzinciri şirketinin CEO’su Do Kwon, ocak ayı sonundan bu yana 1 milyar doların üzerinde Bitcoin alımı yapıldığını duyurdu.

Pazartesi günü 135 milyon dolarlık Bitcoin alımı yapan şirketin son bir hafta içerisindeki toplam alım miktarı 877 milyon dolar olarak açıklandı.

Terra tarafından yapılan Bitcoin alımlarının da piyasadaki yükselişte önemli rol oynadığı belirtiliyor.

625 MİLYON DOLARLIK DEV KRİPTO PARA SOYGUNU

Blockchain oyun platformu Axie Infinity ile bağlantılı olan Ronin Network’te akıl almaz bir güvenlik ihlali yaşandı. Axie Infinity ile aynı Ethereum zincirini paylaşan Ronin, bilgisayar korsanlarının ağına düştü. Platformdan milyonlarca dolarlık Ethereum ve USDC çalındı.

Blockchain şirketi Ronin Bridge, bilgisayar korsanlarının sistemlerinden yaklaşık 625 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada bilgisayar korsanlarının 23 Mart'ta yaklaşık 173.600 Ether coin ve 25.5 milyon USD Coin çaldığı belirtildi.

Ronin Bridge'ın hacklenmesi kayıtlara geçen en büyük kripto para soygunu oldu. Ağustos ayında merkeziyetsiz finans platformu Poly Network siber saldırının hedefi olmuş ve 611 milyon dolarlık kripto para çalınmıştı.