Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk

Kripto para birimleri kurumsal ilginin artmasıyla birlikte yeniden hareketlendi. Özellikle Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde gerçekleşen sert yükselişin etkisi piyasanın tamamına yayıldı. Dün sert düşüş gösteren altcoinler akşamüzerine doğru Bitcoin’de görülen alımların etkisiyle birlikte toparlanma gösterdi. Peki kripto paraları ne etkiledi?

FED VE ABD’DEKİ DAVA GELİŞMESİ PİYASALARI ALTÜST ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda ABD’deki regülatör kurum SEC’in dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'a dava açmasıyla birlikte lider coin sert düşüş göstermişti. ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında politika faizini değiştirmese de bu yıl içinde bir faiz indirimi olmayacağına yönelik açıklamaları kripto para birimlerini baskı altında bırakmıştı.

KURUMSAL ŞİRKETLERİN BITCOIN’E İLGİSİ ARTTI

Geçtiğimiz hafta yatırım devi BlackRock'ın spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunması, geride kalmak istemeyen diğer büyük şirketleri de harekete geçirdi. Wisdom Tree'nin ardından küresel varlık yönetim firması Invesco da Bitcoin spot ETF başvurusunda bulundu.

YENİ KRİPTO PARA BORSASI EDX’İN LANSMANI DA PİYASAYI ETKİLEDİ

Kripto paralarda yükselişi tetikleyen bir diğer unsur ise Fidelity Investments, Citadel Securities ve Charles Schwab gibi dev ABD finans şirketleri tarafından desteklenen yeni kripto para borsası EDX’in lansmanı oldu.

EDX borsası Bitcoin ve Ethereum’un yanı sıra Litecoin ve Bitcoin Cash ticaretiyle birlikte dün işlemlere başladı.

Piyasa katılımcıları ise son günlerde ABD’de düzenleyici baskısına rağmen geleneksel finans devleri tarafından desteklenen bir kripto borsasının hayata geçirilmesini son derece olumlu bir gelişme olarak yorumladı.

Finansal kuruluşların son dönemde kripto paralara yönelmesiyle birlikte piyasada yatırımcı iştahı arttı.

BITCOIN 1.5 AY ARANIN ARDINDAN KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI

Dün 26 bin 650 dolar seviyesi civarında hareket eden Bitcoin akşam saatlerine doğru piyasadaki olumlu haber akışının etkisiyle birlikte hızlı yükseliş gösterdi. 28 bin 402 dolara kadar çıkan Bitcoin günlük bazda yüzde 5.8 oranında değer kazandı.

Yükselişini bugün de ara vermeden sürdüren Bitcoin 29 bin dolar seviyesini aştı. Bitcoin bugün yüzde 2 civarında yükselişle 29 bin 88 dolar seviyesini gördü. Bitcoin dün ve bugünkü işlemlerde toplamda yüzde 8 civarında değer kazandı.

BITCOIN’İN PİYASADAKİ AĞIRLIĞI 2 YILIN ZİRVESİNDE

Öte yandan son günlerde kripto para birimleri arasında Bitcoin’in ağırlığı dikkat çekiyor. Bitcoin dominance değeri yüzde 51’i aştı. Yani an itibarıyla piyasada kripto para birimlerinin yüzde 51’ini Bitcoin oluşturuyor. Bitcoin’in piyasa içindeki ağırlığı böylelikle 2 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

ETHEREUM’DA GÜÇLÜ YÜKSELDİ

Dün Ethereum fiyatı da 1715 dolar seviyesi civarından 1796 dolara kadar yükseldi. Bugün Ethereum, 1828 doları gördü. Ethereum böylelikle yüzde 5’in üzerinde prim yaptı.