Bitcoin’de 20 ay sonra bir ilk! İşte sert yükselişin arkasındaki neden

Aralık ayına girilmesiyle yönünü yukarı çeviren ve günden güne sert yükseliş gösteren kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin piyasada adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde kripto paralardaki toparlanma yatırımcıların ilgisini çekiyor.

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Bitcoin geçtiğimiz gün 44 bin 488 dolar seviyesinin üzerine çıkarak 20 ayın en yüksek seviyesini test etti. Bitcoin en son 6 Nisan 2022 tarihinde bu seviyeyi test etmişti.

Lider coin dün gördüğü 20 ayın zirvesinden bugün gerileyerek 43 bin 450 dolar seviyesinde hareket ediyor.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 164 ORANINDA KAZANDIRDI

Lider coin son günlerde gösterdiği yükseliş ile birlikte kazandırmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana bakıldığında Bitcoin’de kazanç yüzde 164’e ulaştı.

SERT YÜKSELİŞİN ANA NEDENİ NE?

Uzun bir süredir Bitcoin ve kripto paralara kurumsal yatırımcıların ilgi gösterdiği biliniyordu. Özellikle 10 Ocak tarihine kadar ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Bitcoin’e dayalı bir borsa yatırım fonuna (ETF) onay verebileceğine dair güçlü beklenti Bitcoin’e alım getiriyor.

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Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ilerleyen süreçte parasal sıkılaşmaya son vereceğine ilişkin beklentiler de piyasadaki olumlu havayı destekleyen asıl nedenlerden biri. Aralık ayında Fed’in politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, 2024 yılı Mart ayına kadar faiz indirimine gidileceği fiyatlanıyor.

ABD İSTİHDAM PİYASASINDA SOĞUMA SİNYALİ

Özellikle geçtiğimiz gün ABD’de açıklanan önemli veri piyasadaki fiyatlamaları etkiledi. Ülkede yeni açılan uygun iş pozisyonları ekim ayında 8,7 milyon ile 2021 başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD’de açık iş pozisyonlarının gerileme göstermesi istihdam piyasasının soğuduğuna işaret ederken, Fed’in faiz indirimine gidebileceği ihtimalini kuvvetlendirdi. Bu durum piyasalarda risk iştahını artırırken, kripto paraların yükselişini de tetikledi.