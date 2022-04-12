Bitcoin'de büyük çöküş

Sermaye değeri bakımından kripto para piyasasının lideri Bitcoin son günlerde sert gerileme kaydederek yatırımcıları tedirgin ediyor. Bitcoin, 5 Nisan’da yükseliş trendini aşağı yönlü kırarak düşüşe geçmişti.

Bitcoin geçtiğimiz gün yüzde 6’nın üzerinde değer kaybederek 42 bin dolar seviyelerinden 39 bin 200 dolara kadar düşmüştü. 40 bin dolar destek seviyesinin altına sarkan Bitcoin böylelikle son günlerde gösterdiği aşağı yönlü fiyat hareketini sürdürmüş oldu. Bitcoin bugün 40 bin 237 dolar seviyesinden işlem görüyor.

BITCOIN YÜZDE 16’DAN FAZLA DÜŞTÜ

Mart ayının sonlarına doğru 48 bin doları görerek bu yılın en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin nisan ayından itibaren düşüşe geçerek büyük bir kayıp yaşadı.

Bitcoin nisan ayı başından bu yana yüzde 16’dan fazla değer kaybetti.

ETHEREUM, 3 BİN DOLARIN ALTINA SARKTI

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli altcoin Ethereum ise geçtiğimiz gün 2 bin 950 dolara kadar geri çekildi. Ethereum’da günlük değer kaybı yüzde 7 seviyesinde gerçekleşti.

5 Nisan’da 3 bin 500 dolar seviyelerine kadar yükseldikten sonra sert kayba yönelen Ethereum, 3 bin dolar olan pivot seviyenin altına sarkmış oldu. Ethereum bugün 3 bin 20 dolar civarında hareket ediyor.

KRİPTO PARA FONLARINDAN 3 AYIN EN BÜYÜK ÇIKIŞI

Bitcoin ve Ethereum fiyatında görülen sert düşüşün etkisiyle geçtiğimiz hafta kripto para fonlarından ocak ayından bu yana en büyük sermaye çıkışı yaşandığı belirtildi.

CoinShares’in paylaştığı verilere göre geçen hafta kripto para fonlarından 134 milyon dolarlık çıkış gözlendi.