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Bitcoin'de hızlı yükseliş! Sebebi belli oldu

Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin geçtiğimiz gün sert yükseliş gösterdi. 38 bin dolara yaklaşan Bitcoin’de günlük değer kazancı yüzde 6.50’ye dayandı. İşte detaylar...

16.11.2023 - 09:17 | | UZMANPARA
Bitcoin'de hızlı yükseliş! Sebebi belli oldu

Kripto paralar son haftalarda oldukça hareketli bir seyir izliyor. Bu hafta ABD’de açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında düşüş göstermesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi daha fazla süre sabit tutacağı beklentileri güçlendi.

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Öte yandan bu hafta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin’e dayalı borsa yatırım fonu’nu (ETF) onaylayabileceğine yönelik beklentiler de piyasalarda yukarı yönlü fiyatlamaları destekledi.

BITCOIN’DE SERT YÜKSELİŞ

Lider kripto para birimi geçtiğimiz gün yüzde 6.50’ye yakın yükseliş gösterdi. 35 bin dolar seviyelerinden yönünü yukarı çeviren Bitcoin 37 bin 980 doları gördü.

Bitcoin fiyatı bugün gelen satışlarla geriledi. Şu sıralarda ise fiyat 37420 dolar seviyesinden işlem görüyor.

PİYASADA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Kripto fon sağlayıcısı Grayscale Investments LLC'nin Araştırma Müdürü Zach Pandl, "Reel faiz oranları zirve yaparsa ve ABD pazarında spot ETF onaylarına doğru ilerleme görmeye devam edersek kripto değerlemelerindeki toparlanma devam edebilir" dedi.

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