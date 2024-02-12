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Bitcoin'de kar satışları başladı

Bitcoin'de gelen kar satışları kripto para dünyasındaki yükselişin önünü kesiyor.

12.02.2024 - 08:28 |
Bitcoin'de kar satışları başladı

Bitcoin fiyatı güçlenmeye başladı. Nisan ayında gerçekleşecek olan dört yıllık Bitcoin yarılanmasına ilişkin iyimserlik fiyatlara da yansıyor.

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Yarılanma, madencilerin blok zincirindeki işlemleri doğrulayan güçlü bilgisayarları çalıştırmak için aldıkları Bitcoin miktarını azaltıyor.

KAR SATIŞLARIYLA GERİLEME BAŞLADI

Bitcoin, işlem görmeye başlayan spot borsa yatırım fonuna yoğun ilginin de desteği ile yılın en yüksek seviyesi olan 49 bin 51 dolara doğru yükselse de kar satışlarıyla bir miktar gerileme yaşadı.

Gün içinde 48 bin 826 dolara kadar yükselen Bitcoin, şu sıralar yüzde 0,58 oranında düşüşle 48 bin 78 dolardan işlem görüyor.

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