Bitcoin’de sert düşüş sonrası toparlanma

Pazar günü 99.000 dolar seviyesinin altına düşerek bir aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerileyen Bitcoin, şu sıralarda toparlanarak 101.917 dolardan işlem görüyor. Ethereum fiyatı da 2.249 dolardan alıcı buluyor.

Haberin Devamı

Analistler, "Pazar günü riskten kaçış tepkisiyle fiyatlar kısa bir süreliğine altı haneli rakamların altına düşse de piyasalar o zamandan bu yana istikrar kazandı. Hisse senedi vadeli işlemlerinin yatay seyretmesi ve altının sadece marjinal bir artış göstermesi, yatırımcıların henüz daha geniş çaplı bir tırmanışı fiyatlamadığını gösteriyor" dedi.