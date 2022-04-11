Bitcoin'de sert kayıp

Kripto para piyasasında gözler Bitcoin ve Ethereum’un seyrinde olmaya devam ediyor. 5 Nisan’da sert düşerek yükseliş trendini aşağı yönlü kıran Bitcoin bu tarihten itibaren bir türlü toparlanamıyor.

Bitcoin, 5 Nisan’da hızlı bir şekilde geri çekilerek 47 bin dolar seviyelerinden yönünü aşağı çevirmişti. Bitcoin bugün 42 bin dolardan işlem görürken öğleden sonra satışların derinleşmesiyle kayıplarını hızlandırarak 40 bin 684 dolara indi. Bitcoin an itibarıyla 40 bin 800 dolar seviyesinde hareket ediyor.

6 Nisan’da 3 bin 400 dolar seviyelerinden yönünü aşağı çevirerek yüzde 7’den fazla kayıp yaşayan Ethereum bugün de sert düşüş kaydetti. Ethereum yüzde 5’in üzerinde azalarak 3 bin 12 dolara kadar geri çekildi. Ethereum şu dakikalarda 3 bin 20 dolardan işlem görüyor.

RUSYA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA SONRASI KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

41 bin doların altına sarkan Bitcoin, 40 bin dolar desteği üzerinde hareketini sürdürüyor. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeler kripto para piyasasında tansiyonu yükseltiyor. Jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle yatırımcılar kripto paralar gibi riskli varlıklardan çıkıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna ile barış görüşmelerinin yeni turu öncesinde askeri operasyonunu durdurmayacağını söyledi.

Lavrov, Ukrayna ile barış müzakerelerine devam edilmemesi için neden görmediğini de ifade etti.

Rusya cephesinden savaşın seyrine ilişkin yapılan kritik açıklama sonrası kripto para birimlerinde satış baskısı arttı.

KRİPTO PARA YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI ABD ENFLASYONUNDA

Öte yandan kripto para yatırımcıları yarın ABD’de açıklanacak olan enflasyon rakamlarına odaklandı. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) mart ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında artması bekleniyor. TÜFE şubatta yüzde 7.9 oranında yükselerek 40 yılın rekorunu kırmıştı.

Tüketici fiyatlarındaki yükseliş ise ABD Merkez Bankası’nı (Fed) sıkı para politikası uygulamaya zorluyor. Fed’in bu yıl içerisinde yükselen enflasyona karşın birkaç kez 50 baz puanlık bir faiz artışı yapması öngörülüyor.

Fed’in son toplantısına ait tutanaklarda birçok Fed yetkilisinden şahin mesajlar gelmeye devam ediyor.

Yarınki ABD enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde açıklanır ve yükseliş eğilimini sürdürürse Fed’in mayıs ayında gerçekleştireceği toplantıda şahin tonda hamleler gelebilir. Bu da kripto paralar gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir.

Fed’in agresif bir faiz artışına gitmesi en çok kripto para birimlerini etkiliyor. Son dönemde ABD borsaları ile Bitcoin arasındaki pozitif korelasyonun giderek artması göze çarpıyor. ABD’de teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq endeksi ile Bitcoin arasındaki 90 günlük korelasyon rekor seviyeye ulaştı.

BITCOIN’DE 30 BİN DOLAR TAHMİNİ

Kripto para borsası BitMEX’in eski CEO’su ve kurucu ortağı olan Arthur Hayes, Bitcoin ile Nasdaq endeksindeki korelasyonun rekor seviyeye ulaştığını belirterek Bitcoin fiyatının haziran ayı sonuna kadar 30 bin dolar, Ethereum fiyatının ise 2 bin 500 dolara gerileyeceğini tahmin etti.