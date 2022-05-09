Bitcoin'de sert kayıp

Küresel hisse senedi piyasalarındaki aşağı yönlü hareket ile özellikle de teknoloji sektörü hisselerindeki değer kayıplarıyla paralel bir seyir izleyen Bitcoin fiyatı 33 bin 267 dolara kadar geriledi.

Ocak ayında fiyat 32 bin 951 dolar seviyesini görmüştü.

Bitcoin şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 1,46 kayıpla 33 bin 537 dolar seviyesinde.

Bitcoin'deki aşağı yönlü hareket diğer kripto paralara da yansımış durumda. Ethereum fiyatı yüzde 2,65 değer kaybederken, Solana yüzde 1,43, Terra yüzde 3,63, Cardano yüzde 5,62 ve Avalanche yüzde 1,80 düşüş yaşadı.