Bitcoin'de son durum!

Cüzdan aktivitelerine bakıldığında uzun vadede birikim yapan Bitcoin yatırımcıları yeni bir pick olacak düşüncesiyle stok yapmaya devam ederken, Glassnode harcanan çıktı kar oranına (SOPR) göre, kısa vade yatırımcıları, yaşanan düşüşte satışlarını 5 kat arttırdı.

Son 24 saat içinde 35,787.09 ve 37,429.75 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.55 düşüşle 36.521.88 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 7.74 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 681 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,531.16 ve 2,710.12 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.45 düşüşle 2,621.65 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 7.60 ve piyasa hacmi de yaklaşık 3 milyar dolarlık düşüşle 303 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether de 0.9997 ve 1 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte 0.05 düşüşle 0.99 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı ise yüzde 0.16 ve piyasa hacmi de 61 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1 trilyon 632 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar,

- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan'da 2 trilyon dolar,

- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Gelen satışların etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 60 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden altı birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 10,208 kripto para biriminin işlem gördüğü 387 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.8'ini Bitcoin, yüzde 18.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 107 milyar dolar düzeyindeydi.