Bitcoin'de tarihi rekor! Bir eşiği daha aştı

Bitcoin fiyatı 71 bin doları aşarak 72200 doları gördü. Yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 70'i aştı.

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Bitcoin fiyatı şu sıralarda yüzde 4.60 oranında yükselişle 72164 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ETHEREUM, 4 BİN DOLARI AŞTI

Bitcoin'in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum'un fiyatı 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ethereum, 4054 dolar seviyesini test etti.

CoinTR tarafından hazırlanan günün öne çıkan başlıkları şöyle:

BLACKROCK'IN BITCOIN ETF'İ, MICROSTRATEGY'Yİ GERİDE BIRAKARAK 13.5 MİLYAR DOLARLIK BITCOIN VARLIĞINA ULAŞTI

BlackRock'ın Bitcoin ETF'i, MicroStrategy'nin kripto varlıklarını geride bırakarak 13,5 milyar dolar değerinde 197.943 Bitcoin'e sahip oldu. Ayrıca, yeni Bitcoin ETF'leri toplamda 28 milyar dolar varlık bulunduruyor. MicroStrategy, 193.000 BTC'lik portföyü ve kaldıraçlı yatırım stratejisiyle öne çıkıyor. Şirket, Bitcoin rezervlerini güçlendirmek için 600 milyon dolarlık borçlanma planlıyor. Ayrıca, MicroStrategy'nin Bitcoin stratejisi, MSTR hisselerini "kaldıraçlı Bitcoin ETF'si" olarak nitelendiriyor. Son 12 ayda MSTR, Bitcoin'in %642'lik kazançlarını aşarak önemli bir artış gösterdi.

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AMERİKA'DAKİ SPOT BITCOIN ETF'LERİ 100 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM HACMİNE ULAŞTI

ABD'de ocak ayında başlatılan spot Bitcoin ETF'leri, hızlı bir başlangıç yaparak kısa sürede 100 milyar doları aşan kümülatif işlem hacmine ulaştı. Bu yeni ürünler, ikinci 50 milyar dolarlık kilometre taşını yaklaşık iki haftada geçerek, genel olarak hızlı bir ivme kazandı.