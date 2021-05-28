Bitcoin yatay hareket ediyor

Son 24 saat içinde 37,313.59 ve 40,379.62 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.51 düşüşle 37.778.88 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 6.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 706 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,656.38 ve 2,865.94 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.28 düşüşle 2,689.47 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 2.91 ve piyasa hacmi 311 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında geçen hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.06 geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.05 ve piyasa hacmi de 61 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 46 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden yedi tanesi de düşenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1 trilyon 667 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar,

- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan'da 2 trilyon dolar,

- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,106 kripto para biriminin işlem gördüğü 384 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.4'ünü Bitcoin, yüzde 18.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 123 milyar dolar düzeyindeydi.