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02.01.2021 - 16:32 |

Bitcoin'de yeni rekor!

2020'nin son döneminde yönünü yukarı çeviren Bitcoin, cumartesi günü 30 bin dolar seviyesini geçip son olarak 31.262 dolardan işlem gördü.

Bitcoin'de yeni rekor!
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2020'nin son döneminde hızlı bir ralli yaşayan Bitcoin, bugün 30 bin dolar seviyesini geçti.

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Bitcoin'de son dönemde ralli dikkat çekerken finans sektörü de kripto parayla ilgili farklı enstrümanları hayata geçirmek için planlarını raftan indirmeye başladı. 

Hong Kong'da kripto para platformu OSL'den Matta Long, "Bu rallinin önemi haftalardır devam ediyor olması. Eğer aşağı yönlü bir kırılma görürsek, kurumların olası bir dipten alım yapıp yapmayacağını görmek bağlamında ilk çeyrek akımlarının yönü hakkında bilgilendirici olacaktır." dedi.

 

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