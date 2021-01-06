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06.01.2021 - 08:39 | | DHA

Bitcoin'de yeni zirve

Başta kurumsal alımlar olmak üzere, kripto para piyasalarına artan yönelimin etkisiyle yeni yılın ilk saatlerindern itibaren tırmanışı hız kazanan Bitcoin, çarşamba günü erken saatlerde 35,587.66 dolarlık yeni zirveyi gördü.

Bitcoin'de yeni zirve
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Bitcoin son 24 saatte yüzde 11.23 artışla 35,160.42 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 26.08 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise 585.08 milyar dolardan, 653.7 milyar dolara yükseldi.

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan Chase'in stratejistlerine göre, Bitcoin, güvenli liman altın ile "ciddi bir şekilde rekabet" edebilecek durumda. Nikolaos Panigirtzoglou öncülüğündeki JPMorgan Chase stratejistleri, özel sektörün Bitcoin'e yaptığı toplam yatırımın mevcut durumda altına yapılan yatırıma denk olduğu bir senaryo çizdi. 

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 5 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasındaki XRP de düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 93 milyar dolarlık sıçramayla 947.07 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 44 milyar dolarlık düşüşle 136 milyar dolara indi.

Toplam 8,188 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,300 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 69.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.

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EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA BİRİMİ

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Birim          Fiyat($)    Günlük(%) Haftalık(%) Piyasa hacmi($)

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Bitcoin           35,160.42     11.23    26.08    653,704,866,980

Ethereum        1,114.32      9.83    51.95    127,182,959,767

Tether                    1.00      0.13     0.28     22,168,001,812

Litecoin              162.77      7.68    24.63     10,732,656,565

XRP                       0.22     -1.18    12.90     10,342,447,163

Polkadot                9.85      4.74    31.05      8,817,884,310

Cardano                0.26     24.87    45.38      8,357,731,579

Bitcoin Cash       430.77      7.05    19.93      7,921,531,791

Binance Coin        41.06      2.48     9.22      5,932,424,913

Chainlink              14.68     10.08    26.08      5,840,857,219

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Bittrt Araştırma'nın analizinde, ABD’deki ulusal bankaların, ödemelerde stablecoin kullanabileceklerine işaret edilerek, şöyle denildi:

Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) açıklamalarına göre, ABD ulusal bankaları ödemelerde halka açık blokzincirlerini ve stablecoinleri kullanabilecekler. Açıklamada, blokzincir teknolojisinin daha ucuz, hızlı ve verimli olduğuna değiniliyor. Bankalar, hem itibari para hem stablecoin hem de kendi çıkarttıkları stablecoinleri kullanabilecek.

Revolut, XRP topluluğunu uyardı. Finansal teknoloji şirketi, yatırımcılarına gönderdiği bildiride, XRP fiyatında düşüşler yaşanabileceğini, henüz XRP’nin platformdan kaldırılmadığını, ancak yakın bir zaman diliminde böyle bir aksiyonun alınabileceğini belirtti.

JPMorgan Bitcoin fiyat öngörüsünü paylaştı. Bitcoin fiyatının uzun vadede yükselmeye devam edeceğini belirterek altın ETF’lerindeki yatırımcıların arayışta olduğunu belirtti. 50 ila 100 bin seviyelerine kadar yükselme potansiyeli olduğunu belirten yetkililer, bu fiyatın ise kalıcı olmayabileceği üzerinde durdu.

Popüler adresler hariç yapılan işlem sayılarında artış söz konusu. 1-4 Ocak 2021 tarih aralığında 255 binden 355 bine yükseldi. Aktif olarak işlem yapmayan kişiler yükseliş sırasında işleme girdi. Bu da son iki gündür meydana gelen düşüşte uzun süredir bekleyen yatırımcının yaptığı kar realizasyonunun olduğu algısı yaratıyor.

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