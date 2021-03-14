Bitcoin'de yeni zirve!

Son 24 saat içinde 56,373.28 ve 61,683.86 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 9.00 artışla 61,315.00 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 24.25 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 141 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 9.59 artışla 1,805.79 dolara yükselirken, haftalık kazancı da yüzde 15.16 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 219.39 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 831 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden dokuz birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,795 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,375 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.1'ini Bitcoin, yüzde 12.0'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi 147 milyar dolar düzeyindeydi.

ABD merkezli elit otel markası olan Kessler Collection, kripto para ödemelerini kabul edeceğini açıkladı. Cointelegraph'ın haberine göre otel zinciri, Bitcoin ödemelerini kabul etmek için kripto ödeme ağ geçidi hizmeti BitPay ile ortaklık kurdu.