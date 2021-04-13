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Bitcoin'de yeni zirve

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ilk kez 62,000 doların üzerine çıkarak, 62,839.52 dolar ile yeni rekor düzeyi gördü.

13.04.2021 - 12:22 | | DHA
Bitcoin'de yeni zirve

Bitcoin ve genel olarak piyasalardaki yükselişte olan kripto paraların yeni kurumsal alımların yanında, kripto para yatırım şirketi Galaxy Digital Holdings'in, yeni bir Bitcoin borsa yatırım fonu için Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvurması da etkili oldu.

Son 24 saat içinde 59,589.87 ve 62,839.52 dolar arasında dalgalanan Bitcoin yüzde 3.29 artışla 62,719.01 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 6.68 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 42 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 172 milyar dolar düzeyine çıktı.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2 trilyon 137 milyar dolara yükseldi. Toplam 9,203 kripto para biriminin işlem gördüğü 38,077 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 54.8'ini Bitcoin, yüzde 12'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 163 milyar dolar düzeyindeydi.

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