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Bitcoin'de yeni zirve

Dünyanın en çok kullanılan kripto para birimi Bitcoin 64 bin doları da aşarak rekor tazeledi.

14.04.2021 - 07:52 | | Foreks
Bitcoin'de yeni zirve

Bitcoin'in yükselişinde dünyanın en büyük kripto borsaları arasında sayılan Coinbase'in Nasdaq'ta halka arz sürecini tamamlamasının yarattığı iyimserlik etkili oldu.

Halka arzın kripto paraların resmi makamlar tarafından kabulünü destekleyeceği ve sektöre kurumsal yatırımcı girişini artıracağı öngörülüyor.

Coinbase'in halka arzında piyasa değeri 50 milyar dolar civarında oluştu. Haber akışı ile dün 62 bin dolar düzeyini ilk kez aşan Bitcoin fiyatı, bugün 64 bin dolar barajını da geride bırakarak rekor tazeledi.

 Bitcoin fiyatı halihazırda 63 bin 794 dolar seviyelerinden  işlem görüyor.

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