Bitcoin’de yükseliş hız kesmiyor

Kripto para birimleri son günlerde Bitcoin öncülüğünde güçlü bir ivme yakaladı. 21 Mart tarihinde 40 bin 467 dolara kadar gerileyen Bitcoin geçtiğimiz gün 48 bin 189’a kadar çıkarak yılbaşından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

BITCOIN YÜZDE 18'E YAKIN YÜKSELDİ

Son 8 işlem gününde de pozitif bir seyir izleyen Bitcoin bu zaman dilimi içerisinde yüzde 18'e yakın yükseliş kaydetti. Lider kripto paradaki pozitif seyir ise piyasanın geneline yansıyor. Bitcoin şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 47 bin 650 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN’DEKİ ARTIŞIN SEBEBİ NE?

Geçtiğimiz hafta perşembe gününden bu yana Bitcoin’de yükseliş hız kazandı. Rusya’nın dost olan ülkelerle enerji ticaretinin kripto para birimleri ile yapılabileceğini açıklaması piyasanın pozitif seyretmesinde etkili oldu.

Rusya’nın SWIFT ödeme sistemi dışında bırakılması sonrası Avrupa ile ABD’nin enerji yaptırımlarını delmek için merkeziyetsiz bir yapıda bulunan kripto para birimlerine yönelmesi yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmaması sebebiyle kontrol altında tutulamayan kripto para birimleri Rusya’nın küresel ticaretten kopmaması için bir fırsat olabilir. Bu gelişme kripto para birimlerinin cazibesini artırırken, fiyatın da yükselmesinde büyük rol oynadı.

1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE DEV BITCOIN ALIMI

Öte yandan Terra blokzinciri şirketinin CEO’su Do Kwon, ocak ayı sonundan bu yana 1 milyar doların üzerinde Bitcoin alımı yapıldığını duyurdu.

Pazartesi günü 135 milyon dolarlık Bitcoin alımı yapan şirketin son bir hafta içerisindeki toplam alım miktarı 877 milyon dolar olarak açıklandı.

Terra tarafından yapılan Bitcoin alımlarının da piyasadaki yükselişte önemli rol oynadığı belirtiliyor.

10 MİLYAR DOLAR İLE DESTEKLENECEK

Geçtiğimiz hafta Kwon yaptığı açıklamada sabit coin olan UST’nin 10 milyar dolarlık bir Bitcoin rezervi ile destekleneceğini duyurmuştu. Kwon ayrıca 3 milyar doların üzerinde Bitcoin almaya hazır olduklarını da söylemişti.

ETHEREUM KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum ise geçtiğimiz gün 3 bin 400 dolar kritik direnç seviyesini aşarak önemli bir yükseliş kaydetti. Böylelikle geçtiğimiz hafta 3 bin doların üzerine çıkan Ethereum bu gelişmeyle birlikte bir kritik eşiği daha aşmış oldu. Ethereum bugün yükselişini sürdürerek 3 bin 400 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

EN YÜKSEK HACİMLİLERDE SON DURUM NE?

Bitcoin ve Ethereum haricinde en yüksek hacimli kripto paralarda da yükseliş görülüyor. Solana yüzde 5.89 oranında primle 111.96 dolar, Cardano yüzde 4.19 oranında yükselişle 1.21 dolar, Luna yüzde 6.82 oranında artışla 103.74 dolar, Ripple ise yüzde 1.56 oranında primle 0.8776 dolardan işlem görüyor.

KRİPTO PARALAR 2.1 TRİLYON DOLARI AŞTI

Kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri Bitcoin ve Ethereum’un öncülüğünde gerçekleşen yükselişin etkisiyle birlikte geçtiğimiz gün 2.1 trilyon doların üzerine çıktı. Dijital varlık piyasasında pozitif seyrin devam etmesiyle birlikte fiyat bugün de bu seviyenin üzerinde tutunmaya çalışıyor.