Bitcoin'de yükseliş sürüyor

Bitcoin fiyatı son 24 saat içinde 30.207 dolara kadar yükseldi. Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF'ler) yakında onaylanacağı umudu yukarı hareketin devam etmesinde etkili olmayı sürdürüyor.

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Bununla birlikte yatırımcıların aşağı yönlü bir hareket için pozisyon aldıklarına dair işaretler olduğu da öne sürülüyor. Blockchain grubu Ethena Labs'ın Araştırma ve Veri Müdürü Conor Ryder, "Bence pek çok yatırımcı, artan getiriler ve artan jeopolitik belirsizlik nedeniyle Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için bir geri çekilme bekliyor" dedi.

Öte yandan kripto boğaları, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yakında Grayscale Bitcoin Trust'ın bir ETF'ye dönüşmesine izin vereceğini ya da BlackRock ve diğer geleneksel finans firmalarının spot Bitcoin ETF'lerini onaylayacağını umuyor.

'SEC ONAYI GECİKTİRMEYE DEVAM EDEBİLİR'

Ryder, "Spot BTC ETF'sinin onaylanması söz konusu olduğunda hala riskler var. SEC kripto piyasalarının kolayca manipüle edilebildiğini savunarak Bitcoin'in kısa süreliğine yükselmesine neden olan bu yanlış rapor nedeniyle onayı geciktirmeye devam edebilir" dedi.