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16.02.2021 - 15:50 |

Bitcoin'den yeni rekor!

Bitcoin bugün yüzde 5 yükselerek tarihinde ilk kez 50 bin dolarlık psikolojik seviyeyi aştı. Bitcoin, 50 bin 341 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü.

Bitcoin'den yeni rekor!
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Bitcoin 14 Şubat'ta 50 bin dolarlık psikolojik sınırı kıramayıp hızlı bir şekilde 47 bin doların altına gerileyince son aylardaki hızlı yükselişinin sonuna gelip gelmediği tartışılmaya başlamıştı.

Ancak bugün Bitcoin kurumsal ilgiden gördüğü destekle yüzde 5 yükselerek 50 bin 341 dolarla yeni tarihi zirvesine ulaştı.

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