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Bitcoin'e bağlı enerji tüketimi yükseldi

Bitcoin’in enerji tüketimi halihazırda 2020 yılının tamamını aştı.

15.09.2021 - 10:02 |
Bitcoin'e bağlı enerji tüketimi yükseldi

Bitcoin bağlantılı enerji tüketiminin bu yılın sonunda 91 terawatt/saate geleceği tahmin edilirken, 2020 yılının tamamında ise bu rakam 67 terawatt/saat olmuştu.

Kripto paraların tam enerji tüketiminin tespit edilmesinin zor olduğunun altı çiziliyor. Bununla birlikte uzmanlar kripto para bağlantılı enerji tüketiminin giderek arttığının bariz olduğunu ifade ediyorlar.

Analistler yıl sonuna kadar Bitcoin için kullanılan enerjinin 95.7 terawatt/saate çıkabileceğini belirtiyor. Bu rakam Filipinler'in bir yıl içinde tükettiği enerjinin tamamına denk geliyor.

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