Bitcoin’e hayat veren ismin heykeli dikildi

Son dönemde tüm dünyada ve özellikle Türkiye’de giderek ilgisini artıran kripto paralara yönelik Macaristan’dan önemli bir hamle geldi.

Kripto para denilince akla ilk gelen dijital varlık olan Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto’nun Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de heykeli dikildi.

Başlangıçta heykelin yapılabilmesi için 10 bin dolarlık kripto para toplandı. Yapımında emek harcayan heykeltraşların bunu kabul etmemesiyle kripto para Macar forintine çevrildi.

Bitcoin’in kurucusunun anonim olması sebebiyle yapılan heykelde herhangi bir yüz ayrıntısı bulunmuyor. Heykeli görmek isteyen meraklı insanlar yüzün bir ayna gibi parlaması sebebiyle büstte kendi yüzlerini görüyor.

Eseri hayata geçiren heykeltıraşlardan Tamas Gilly, "Umarım heykelin dili aracılığıyla Bitcoin'in herkese ve aynı zamanda hiç kimseye ait olmadığı fikrini aktarabilmişimdir" diye konuştu.

Heykelin bronzdan yapılması ve göğsünün sol kısmında Bitcoin ambleminin bulunması ziyaret eden insanlar tarafından dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor.





BITCOIN’E HAYAT VERDİ

Dünyada dijital paranın adı bile anılmazken 2007 yılında sistemin kodlarını yazarak Bitcoin’e hayat veren kurucu Nakamoto, elektronik para birimini ilk kez bu tarihte anlattı.

Ocak 2009 yılında Bitcoin ağını başlatan Nakamoto, 1 yıl kadar Bitcoin’i geliştirmeye devam etmiş ve ardından ortadan kaybolmuştu.





KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

7’den 70’e birçok insanın merakla takip ettiği kripto paraların en gözdesi Bitcoin’in kurucusunun kim olduğu halen gizemini koruyor. Satoshi Nakamoto’nun kim olduğuna dair günümüzde birçok iddia bulunuyor.

Bazıları Nakamoto’nun 1975 yılında Japonya’da doğduğunu aslında Japon asıllı olmadığını, Avrupa ya da ABD’de yaşayan bir yazılımcı olduğunu düşünüyor. Bazı kişilerce Nakamoto’nun tek bir kişi olduğu değil, bir grup olduğu iddia ediliyor.

1 DOLARDAN TARİHİ ZİRVEYE YOLCULUK

Piyasaya ilk sürüldüğünde değersiz olarak kabul edilen Bitcoin, 2009 yılında 1 dolardan alıcı buluyordu. Bu tarihte 1 dolar yaklaşık olarak 1.309 Bitcoin’e tekabül ederken yıllar geçtikçe lider coine talep giderek arttı.

Özellikle pandemi sürecinde dijital varlıklara olan cazibe artarken kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, 14 Nisan tarihinde 64 bin 854 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Tarihi zirvesine dokunduktan sonra sert düşüş kaydeden Bitcoin, 21 Temmuz’da 30 bin dolar seviyesinin altına sarktı.

21 Temmuz itibarıyla ayı piyasasının son bulmasıyla birlikte fiyat tekrardan yükseliş trendine girdi. Bu tarihten sonra boğaların alıma geçtiği Bitcoin, 7 Eylül tarihinde Orta Amerika ülkesi olan El Salvador’un Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul etmesiyle 52 bin 900 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Bugün itibarıyla Bitcoin, 50 bin psikolojik direnç seviyesinin epey altında 47 bin 500 dolar desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

POPÜLERLİK GİDEREK ARTIYOR

Son zamanlarda yoğun talep gören kripto para birimleri her geçen gün popülerliğini artırıyor. Chainalysis tarafından yapılan bir analize göre ise kripto paraların popülerliği 2019 yılından itibaren yüzde 2300 oranında artış kaydetti.

MERKEZ BANKALARI DA ATAĞA GEÇTİ

Geleceğe yönelik çok büyük umut vadeden dijital varlıklara yönelik önemli ülkelerin merkez bankaları da atağa geçti. Son dönemde özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın dijital paralara ilişkin araştırmalarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da dijital Türk Lirası konusunda çalışma başlatmasıyla önemli adım atıldı.

İlerleyen zamanda başka ülkelerin de dijital para birimlerine yönelik çalışma yapması beklenirken, ülkeler bu kapsamda geleceğin parasında treni kaçırmak istemiyor.