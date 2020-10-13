CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Bitcoin'in gerçek değeri olduğunu görmek zor'
13.10.2020 - 08:04 | | DHA

'Bitcoin'in gerçek değeri olduğunu görmek zor'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Bitcoin'de "gerçek bir değer" olduğunu görmenin zor olduğunu vurguladı ve bu birimin ödemelerde kullanılıyor olmasının kendisini endişelendirdiğini söyledi.

'Bitcoin'in gerçek değeri olduğunu görmek zor'
ABONE OL

Bailey ayrıca, yatırımcıların, dünyanın en ünlü kripto para biriminin "son derece değişken" olduğu gerçeğini bilmeleri gerektiğine dikkat çekti. Merkez bankacısı, bununla birlikte Bitcoin sahibi olmak istemenin iyi yanlarının da olduğunu kabil etmek gerektiğini belirtti.

Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 1.5 dolayında artışla 11,567 dolara kadar çıktıktan sonra, yeniden 11,400 dolar düzeylerine döndü. Kripto para birimlerinin en büyük hacimlisi 2017 yılının sonlarına doğru 20 bin dolar düzeyine kadar tırmanmıştı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

Sıradaki Haber