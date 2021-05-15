Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBitcoin'in piyasa payı yüzde 40'ın altına indi
HaberlerUzmanpara Haberleri Bitcoin'in piyasa payı yüzde 40'ın altına indi
ABONE OL

Bitcoin'in piyasa payı yüzde 40'ın altına indi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin gelen ağır satış baskısıyla 50,000 doların altına gerileyerek 48,000 doları da gördükten sonra 49,000 dolar düzeyine döndü. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi içindeki payı yüzde 40'ın da altına geriledi.

15.05.2021 - 09:30 | | DHA
Bitcoin'in piyasa payı yüzde 40'ın altına indi

Veri kaynakları CryptoQuant ve Glassnode tarafında paylaşılan istatistiklere göre, borsalara aktarılan Bitcoin miktarı 13 Mayıs itibarıyla son bir yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Cointelegraph'ın haberine göre, olumsuz haberlerden etkilenen Bitcoin, düşüş eğilimine girdi ve hafta boyu satıcılardan gelen yoğun bir baskıyla karşılaştı. Özellikle Tesla'nın Bitcoin ödemelerine desteği bırakması ve ardından ABD'de önde gelen kripto para borsası Binance hakkında soruşturma açıldığı söylentileri, satış baskılarını artırdı.

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 48,868.58 ve 51,438.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.57 artışla 49,765.36 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 14.32 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 928 milyar dolar ile 1.0 trilyon doların altına geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 3,763.67 ve 4,171.02 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 6.00 artışla 4,041.04 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 14.38 ve piyasa hacmi de 467 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 571.30 ve 614.49 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.48 artışla 601.08 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 4.79 ve piyasa hacmi de 92 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 2.0 trilyon 330.13 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Bitcoin üzerindeki satış baskısına karşın, gelen genel alımların etkisiyle, en büyük 100 birimden yalnızca 14'ünün değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,825 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 39.9'unu Bitcoin, yüzde 20.1'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 207 milyar dolar düzeyindeydi.

    GÜNCEL HABERLER

    Metina'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111'e yükseldi

    Metina'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111'e yükseldi

    Hamas: Tüm sorumluluk İsrail'e ait

    Hamas: Tüm sorumluluk İsrail'e ait

    Hırvatistan yarın sandığa gidiyor

    Hırvatistan yarın sandığa gidiyor

    Son dakika I Bursa'da feci kaza! Zeytinliğe yuvarlandı, aracın camından fırladı

    Son dakika I Bursa'da feci kaza! Zeytinliğe yuvarlandı, aracın camından fırladı

    Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadında geri sayım

    Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadında geri sayım

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bu akşam şampiyonluk kutlaması yapılacak mı? Yeni genelge yayınlandı: Şampiyonluk kutlaması olacak mı?

    Bu akşam şampiyonluk kutlaması yapılacak mı? Yeni genelge yayınlandı: Şampiyonluk kutlaması olacak mı?

    Sıradaki Haber
    Hesaplara yatırılıyor! Çifte ödeme, en az...

    Hesaplara yatırılıyor! Çifte ödeme, en az...

    Sıradaki Haber
    2 doz aşı olanlar maskelerini çıkarabilir mi?

    2 doz aşı olanlar maskelerini çıkarabilir mi?

    Sıradaki Haber
    İşten çıkarma yasağı 2021 uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı

    İşten çıkarma yasağı 2021 uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı

    Sıradaki Haber