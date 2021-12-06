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Bitget'in faaliyetleri durduruldu

Singapur'da Bitget'in faaliyetleri Army Coin ismi konusunda Güney Koreli müzik grubu BTS ile yaşandığı anlaşmazlık nedeniyle durduruldu.

06.12.2021 - 09:28 |
Bitget'in faaliyetleri durduruldu

Singapur, dijital para Army Coin'e destek veren kripto para borsası Bitget'in faaliyetlerini, Army Coin ismi konusunda Güney Koreli müzik grubu BTS ile yaşandığı anlaşmazlık nedeniyle durdurdu.

HUKUKİ HAKLAR KORUNACAK

Juventus'un sponsorları arasında olan Bitget, Army Coin'in BTS üyelerine ömür boyu finansal destek sağlamanın yolu olduğu yönünde reklam yapıyordu. Ancak BTB grubu bu kripto paranın kendileri ile ilişkisi olmadığını ve bu kripto paraya karşı hukuki haklarını koruyacaklarını açıkladılar.

Singapur'un Bitget'in faaliyetlerini askıya almasından sonra şirket, Singapur Para Otoritesi'nin logosunu internet sitesinden çıkardı ve Singapurlu yatırımcıların uygulamasına ve internet sitesine erişimlerini engelledi.

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