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BlackRock, 600 çalışanını işten çıkaracak

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock varlık yönetimindeki hızlı değişimlerin ortasında kaynaklarını yeniden tahsis etmeye çalışırken yaklaşık 600 çalışanını ya da küresel iş gücünün %3'ünü işten çıkaracak.

10.01.2024 - 09:55 | | Foreks Haber
BlackRock, 600 çalışanını işten çıkaracak

CEO Larry Fink ve Başkan Rob Kapito salı günü personele gönderdikleri notta, "Sektörümüzün BlackRock'ın kuruluşundan bu yana hiç olmadığı kadar hızlı değiştiğini görüyoruz. Belki de en önemlisi, yeni teknolojiler sektörümüzü ve diğer tüm sektörleri dönüştürmeye hazırlanıyor" dedi. 
 
BlackRock işin belirli bölümlerini genişlettiği için yapılan işten çıkarmalara rağmen yıl sonuna kadar daha büyük bir kadroya sahip olmayı beklediğini söyledi.

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