BlackRock, 600 çalışanını işten çıkaracak

CEO Larry Fink ve Başkan Rob Kapito salı günü personele gönderdikleri notta, "Sektörümüzün BlackRock'ın kuruluşundan bu yana hiç olmadığı kadar hızlı değiştiğini görüyoruz. Belki de en önemlisi, yeni teknolojiler sektörümüzü ve diğer tüm sektörleri dönüştürmeye hazırlanıyor" dedi.



BlackRock işin belirli bölümlerini genişlettiği için yapılan işten çıkarmalara rağmen yıl sonuna kadar daha büyük bir kadroya sahip olmayı beklediğini söyledi.