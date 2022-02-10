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BlackRock kripto para hizmeti verecek

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, yatırımcı müşterilerine kripto paralarda işlem yapma hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

10.02.2022 - 08:33 |
BlackRock kripto para hizmeti verecek

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre BlackRock, kripto para piyasasına müşterilerine destek sağlayarak giriş yapacak. Bu destek çerçevesinde BlackRock müşterileri kripto para varlıklarını teminat olarak göstererek borç alabilecek.

Bunun yanı sıra BlackRock müşterilerine Aladdin olarak adlandırılan "Varlık, Yükümlülük, Borç ve Türev Yatırım Ağı" üzerinden kripto para ticareti yapma imkanı verecek.

Kaynaklar, BlackRock'ın bu hizmetleri ne zaman devreye alacağı konusunda takvimin henüz netleşmediğini de ifade etti.

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