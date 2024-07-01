BlackRock, Preqin'i satın alıyor

BlackRock yaptığı açıklamada özel sektöre ait Preqin'i 2,55 milyar pound nakit karşılığında satın almayı kabul ettiğini duyurdu. Şirket, yasal onaylar beklenirken anlaşmanın yıl sonundan önce tamamlanmasını bekliyor.

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BlackRock, Preqin'i bağımsız bir hizmet olarak sunmaya devam etmeyi ve aynı zamanda varlık yöneticisinin Aladdin tescilli yazılımıyla birlikte kullanarak "önde gelen bir özel piyasalar teknolojisi ve veri sağlayıcısı yaratmayı" amaçlıyor.

2003'te kurulan Preqin, özel sermaye, hedge fonlar, altyapı, gayrimenkul ve doğal kaynaklar varlık sınıfları hakkında veriler sunmanın yanı sıra en iyi performans gösteren özel sermaye ve girişim sermayesi fon yöneticilerinin sıralamalarını yayınlayarak küresel alternatifler piyasasına odaklanıyor. Şirket, çoğunluğu Asya-Pasifik bölgesinde olmak üzere dünya çapında yaklaşık 500 araştırmacı istihdam etmekte.