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Uzmanpara BlackRock'ın Bitcoin ETF'ine para girişi durdu
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BlackRock'ın Bitcoin ETF'ine para girişi durdu

BlackRock'ın Bitcoin spot borsa yatırım fonuna (ETF) 71 gündür süren para girişi dün durdu.

25.04.2024 - 10:28 | | Foreks Haber
BlackRock'ın Bitcoin ETF'ine para girişi durdu

Farside Investors tarafından yayınlanan ön verilere göre BlackRock'ın Nasdaq'ta IBIT kodu altında işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonu çarşamba günü gözden düştü.

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Fon, 11 Ocak'ta faaliyete geçmesinden bu yana ilk kez yatırımcılardan para çekmeyerek 71 günlük giriş serisini sonlandırdı. Diğer on fondan yedisi IBIT'in liderliğini takip etti.

Fidelity'nin FBTC'si ve ARK 21Shares Bitcoin ETF'si (ARKB) sırasıyla 5,6 milyon dolar ve 4,2 milyon dolarlık giriş kaydederken, Grayscale'in GBTC'si 130,4 milyon dolar kaybederek 17 Nisan'dan bu yana en yüksek olan 120,6 milyon dolarlık yeni bir kümülatif çıkışa yol açtı.

Bugüne kadar BlackRock'ın IBIT'i tek başına 15 milyar dolardan fazla para toplarken, 11 fon birlikte 12 milyar doların üzerinde net giriş kaydetti.

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