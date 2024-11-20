Blackstone sandviç zincirini satın alıyor

Blackstone'dan yapılan açıklamada, şirket tarafından yönetilen özel sermaye fonlarının sandviç zinciri Jersey Mike's Subs'ta çoğunluk hissesi satın alacağı bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.

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Açıklamada, anlaşma kapsamında, Jersey Mike's'ın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Peter Cancro'nun önemli bir hisse senedi payını koruyacağı ve işletmeye liderlik etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

Jersey Mike's'ın Blackstone ile ortaklığının, sandviç zincirinin ABD pazarında ve ötesinde genişlemesini hızlandırmasına ve teknoloji ile dijital dönüşüme yaptığı yatırıma yardımcı olacağı aktarılan açıklamada, Blackstone'un önceki satın almalarıyla da zincirlerin büyümesi konusuna destek verdiği vurgulandı.

Açıklamada, satın almanın, düzenleyici onaylar dahil olmak üzere belirli kapanış koşullarına tabi olduğu belirtilerek, işlemin 2025'in başlarında tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Jersey Mike's CEO'su Peter Cancro, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Jersey Mike's'ın büyüme hikayesinin henüz erken safhalarında olduğumuza ve Blackstone'un daha da yüksek seviyelere ulaşmamıza yardımcı olacak doğru ortak olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Blackstone Kıdemli Genel Müdürü Peter Wallace da Blackstone'un yüksek büyüme potansiyeline sahip franchise işletmelerinin genişlemesini hızlandırma konusunda derin deneyime sahip olduğuna işaret ederek, bu alanın en önem verdikleri yatırım temalarından biri olduğunu belirtti.

ABD basınında yer alan haberlerde, anlaşmanın değerinin 8 milyar dolar olduğu aktarıldı.