Blockchain Nedir, Nasıl Çalışır? Blockchain Teknolojisi Kullanım Alanları Nelerdir?

Blockhain, Bitcoin sayesinde tanınmış olan ve şifrelenmiş işlem takibini sağlayan bir veri tabanı olarak belirtilebilir. Blockhain sisteminin güvenirliği, kullanımının da yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır.



Blockchain Nedir?



Blockchain; şifrelenmiş işlem takibini sağlayan veri tabanıdır. Sistemdeki her birey, sistemdeki iki birey açısından yapılan gönderimi onaylamakla yükümlü olup kayıt tutar. Bunun sayesinde direkt şekilde kişiden kişiye para gönderimi sağlanır. Bu gönderim de sistemdeki madenciler açısından onaylanıp resmi hale getirilir.



Blockchain Nasıl Çalışır?



Blockchain sistemi, Bitcoin ile beraber 2008 senesinde ekonomik karışıklığın bulunduğu dönemde Satoshi Nakamato adlı birey tarafından icat edilmiştir. Türkçe dilinde ''blok zinciri'' şeklinde çevrilmiş olan Blockhain, yalnızca Bitcoin sisteminde değil pek çok teknolojik sistemde çalışmaktadır. Blok zinciri, şifrelenmiş şeklinde bulunur ve bu veriler dağınık bir biçimde veri tabanında bulunmaktadır.



Blockchain Teknolojisi Kullanım Alanları Nelerdir?



Blok zinciri teknolojisinin kullanım alanında ilk önce kripto paralar yer almaktadır. Kripto paraların yanı sıra Blockhain sistemi ve teknolojisi pek çok iş sahasında kullanılmaktadır. Günümüzde bu teknoloji üzerine yeni iş fikirleri doğmakla beraber bu fikirlerin gerçekleşmesi adına zaman ve yatırım gereklidir. Blockhain sistemi; kamu ve finans piyasasında, akıllı kontratlar ve nesnenin interneti isimli yeni nesil teknolojide, bilim sanayi ve sağlık gibi başka piyasalarda öne çıkan bir sistem olarak tanımlanabilir. Finans piyasasında bilhassa Blockhain sisteminin kripto para dışındaki kullanım sahasıyla beraber para transferleri, ödeme işlemleri, dijital kimlik, alım- satım platformları gibi bankacılık sahalarında da kullanılmaktadır.



Bu kullanım sahalarında yapılmış olan her bir işlem bir blokta korunur ve bu bloklar zinciri oluşturur. Kamu piyasasına bakıldığı zaman; dijital kimlik, oylama, doküman yönetimi, dijital pasaport, vergi sistemi, sosyal güvenlik sistemi gibi alanlarda blok zinciri teknolojisi bulunmaktadır. Yeni nesil dijital kimliklerinde özel bilgilerin korunması, şifrelenen teknoloji olarak bilinen Blockhain teknolojisiyle yapılmaktadır. Bunun dışında gıda sektöründe besinlerin güvenliğine dair tedarik zinciri incelemede, deniz taşımacılığında yüklerin gemiye yüklenmesi, gemide taşınması gibi süreçlerde maliyet ve zamandan kazanmak için, tapu sicil kayıtlarının yönetilmesi ve saklanmasında Blockhain teknolojisinden faydalanılır.



Blockchain’in Avantajları



Blockhain'in en önemli avantajı, merkezi bir yerin olmamasıdır. Çünkü kripto para dünyasında veya değişik pek çok konuda yapılabilecek ortaklıklar adına Blockhain iyi bir çözüm anlamına gelir. Bunun dışında blok zinciri sistemi, tedarik zinciri esnasında satıcıyla fabrika arasında ki iletişimin yapılmasında iyi bir seçenek şeklinde de görülebilir.