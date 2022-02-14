BlockFi uzlaşma için 100 milyon dolar ödeyecek

Müşterilerin dijital token'larını vadeli hesaplarda tutarak borç vermeleri için yüksek faiz ödeyen ürünü nedeniyle SEC'in ve eyalet regülatörlerinin soruşturması ile karşı karşıya kalan BlockFi, 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Konuya yakın kaynaklara göre uzlaşma bu hafta resmi olarak duyurulacak.

BlockFi'nin geleneksel tasarruf hesaplarının çok üzerinde faiz oranları, getiri sunarak milyarlarca dolar mevduat toplandığı değerlendirilen soruşturma sonrası varılan uzlaşmaya göre BlockFi artık Amerikalıların çoğu için faiz getirili yeni hesaplar açamayacak.

BlockFi Sözcüsü Madelyn McHugh ise yaptığı açıklamada, "BlockFi platformundaki müşterilerimizin güvencede olduklarını söyleyebiliriz. BlockFi Faiz Hesabı müşterileri her zaman olduğu gibi kripto faiz kazanmaya devam edecek" dedi.