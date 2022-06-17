BNP Paribas, ABN Amro ile ilgileniyor

ABN Amro, 2010 finansal krizinden bu yana Hollanda hükümetinin kontrolünde.

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre BNP Paribas, Hollanda hükümeti ile bir toplantı yaptı ve ABN Amro'ya ilgisini ortaya koydu.

Bununla birlikte kaynaklar Hollanda hükümetinin ortaya konan bu ilgiyi henüz ciddi şekilde değerlendirmediğini, BNP Paribas ile yapılan ilk temasta herhangi bir detaylı müzakerenin ortaya konmadığını da ifade etti.

Hollanda hükümetinin ABN Amro üzerinde bir miktar kontrol sahibi olmaya devam etmek için banka hisselerini borsada satma yoluna gidebileceği de dile getirilen olasılıklar arasında.