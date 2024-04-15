Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara BNP Paribas, Fosun'un Ageas'taki payını alacak
Haberler Uzmanpara BNP Paribas, Fosun'un Ageas'taki payını alacak

BNP Paribas, Fosun'un Ageas'taki payını alacak

BNP Paribas SA, Fosun International'ın Belçikalı sigorta şirketi Ageas'taki %9 hissesini yaklaşık 730 milyon euro karşılığında satın almak için anlaştı.

15.04.2024 - 09:49 | | Foreks Haber
BNP Paribas, Fosun'un Ageas'taki payını alacak

BNP Paribas'ın sigorta biriminin önümüzdeki günlerde Ageas'ın %4,8 hissesini satın alacağı ve satın alma işleminin geri kalanının yasal onayların alınmasının ardından gerçekleştirileceği belirtildi.

Haberin Devamı

BNP Paribas ve Ageas, Belçika'da hayat, otomobil ve diğer teminat türlerini satan AG Insurance adlı bir ortak girişime sahip. Bankanın Belçika'daki birimi ülkede Ageas ürünlerinin dağıtımını yapıyor.

Ageas'tan yapılan açıklamada, "Ageas, BNP Paribas'ın bu yatırımla ortaklığının uzun vadedeki değerini ve şirketin ileriye dönük potansiyelini kabul ettiğini görmekten memnuniyet duymaktadır" denildi.

Kocasını sırtından 8 kez bıçaklayıp öldürdü! İşte ilk ifadesi

Kocasını sırtından 8 kez bıçaklayıp öldürdü! İşte ilk ifadesi
Trabzonspor'da Rayyan Baniya formayı unuttu

Trabzonspor'da Rayyan Baniya formayı unuttu