BNP Paribas, Fosun'un Ageas'taki payını alacak

BNP Paribas'ın sigorta biriminin önümüzdeki günlerde Ageas'ın %4,8 hissesini satın alacağı ve satın alma işleminin geri kalanının yasal onayların alınmasının ardından gerçekleştirileceği belirtildi.

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BNP Paribas ve Ageas, Belçika'da hayat, otomobil ve diğer teminat türlerini satan AG Insurance adlı bir ortak girişime sahip. Bankanın Belçika'daki birimi ülkede Ageas ürünlerinin dağıtımını yapıyor.

Ageas'tan yapılan açıklamada, "Ageas, BNP Paribas'ın bu yatırımla ortaklığının uzun vadedeki değerini ve şirketin ileriye dönük potansiyelini kabul ettiğini görmekten memnuniyet duymaktadır" denildi.