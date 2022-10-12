BoE geçici tahvil alımlarını 14 Ekim'de bitirecek

Financial Times'a konuşan kaynaklar BoE'nin bazı bankacılara tahvil alımlarının uzatılacağı sinyalini verdiğini öne sürmüşlerdi.

Sözcü yaptığı yazılı açıklamada "Banka, geçici ve hedefli olarak başlatılan tahvil alımlarının 14 Ekim'de sona erdirileceğini açıkça ortaya koymuştu. BoE Başkanı Andrew Bailey de dünkü açıklaması ile bu pozisyonu teyit etti ve bankacılar ile temaslarda bu kesinlikle açıkça belirtildi. 14 Ekim'den sonra Yükümlülük Tabanlı Yatırım'larda (LDI) likidite baskılarını hafifletmek için yeni TECRF'nin aralarında olduğu bir dizi kolaylık uygulamada olacak" dedi.