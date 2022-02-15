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Boeing e-ticarette satış rekoru kırdı

Boeing geçen yıl 2 milyar doların üzerinde online sipariş alarak e-ticarette yedek parça satış rekoru kırdı.

15.02.2022 - 12:39 |
Boeing e-ticarette satış rekoru kırdı

Dijital araçlara yaptığı yatırımlarla güçlenen Boeing Distribution Services Inc. kendi e-ticaret sitesi üzerinden ticari ve kamu müşterilerine 70.000’e yakın yedek parça ürünü satarak salgın öncesi satış rakamlarının üstüne çıktı. Online satışların 1,5 milyar dolarını oluşturan ticari siparişler, hava yolu sektöründeki süregelen toparlanmanın göstergesi oldu.

Boeing Satış Sonrası Hizmetler Başkanı ve CEO’su Theodore Colbert, “Piyasanın istikrarlı bir toparlanma sürecine girdiği bu dönemde 2021 yılını 2 milyar dolarlık rekor satışla kapattık. E-ticaret kabiliyetlerimiz sektörün toparlanması ve büyümesi için sunduğumuz dijital çözümlere örnek teşkil ediyor. Ürün ve hizmetlerimizle değer yaratmaya, bu dinamik ortamda faaliyet gösteren müşterilerimizle ortaklıklar geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Boeing Distribution Services Inc.’nin online işlemlerde elde ettiği gelir salgın öncesi döneme kıyasla yüzde 15 artarken, siparişler de yüzde 20 oranında yükseliş gösterdi. Yenilenen anasayfa canlı sohbet özelliği ve online bilgi merkezi gibi müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik yeni araçların devreye sokulmasıyla satışlarda artış yaşandı.

500.000’den fazla ürünün satışa sunulduğu yenilenmiş yedek parça e-ticaret portalı geçen yıl 50 ülkeden 5 milyon ziyaretçi rakamına ulaştı.

Boeing Satış Sonrası Hizmetler Yedek Parça, Dağıtım Hizmetleri ve Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı William Ampofo, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak yeni dijital araçlarla e-ticareti iyileştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca strateji, program ve ürün yelpazesi yönetimini tedarik zinciri ve müşteri desteği ile uyumlu hale getirerek müşterilerimiz için daha modern bir süreç yaratıyoruz. Dijital ve performans iyileştirmelerine odaklanmaya, müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

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