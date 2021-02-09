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09.02.2021 - 14:12 | | Foreks

BofA, Fransa ekonomisinin yüzde 5 büyümesini bekliyor

Bank of America, Fransa ekonomisinin bu yıl yüzde 5 ve 2022 yılında yüzde 3,2 büyümesinin beklendiğini bildirdi.

BofA, Fransa ekonomisinin yüzde 5 büyümesini bekliyor
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Euro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıl yüzde 3,0 büyümesinin beklendiğini ifade eden BofA, Fransa'nın Euro Bölgesi ekonomisinden hızlı büyümesinin  beklenmesine neden olarak 2020'de Fransız ekonomisini çok daha derin bir  resesyon yaşamış olmasını işaret etti.

Bank of America, yavaş aşılama, yavaş yeniden açılma, yetersiz  mali desteğe bağlı olarak Fransa'da GSYH'nın 2019 4'ncü çeyrek seviyesine  geri gelmesinin 2022 yılı sonunu bulacağını da savundu.

Bununla birlikte Fransa'nın mali desteklerinin Avrupa'nın başka yerlerinde verilen desteklerden daha büyük olduğuna işaret eden BofA ekonomistleri, bu desteklerin 2021 ve 2021'de GSYH'ya 1,3'er puan katkı yapacağını da öngördüler.

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