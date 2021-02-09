BofA, Fransa ekonomisinin yüzde 5 büyümesini bekliyor

Euro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıl yüzde 3,0 büyümesinin beklendiğini ifade eden BofA, Fransa'nın Euro Bölgesi ekonomisinden hızlı büyümesinin beklenmesine neden olarak 2020'de Fransız ekonomisini çok daha derin bir resesyon yaşamış olmasını işaret etti.

Bank of America, yavaş aşılama, yavaş yeniden açılma, yetersiz mali desteğe bağlı olarak Fransa'da GSYH'nın 2019 4'ncü çeyrek seviyesine geri gelmesinin 2022 yılı sonunu bulacağını da savundu.

Bununla birlikte Fransa'nın mali desteklerinin Avrupa'nın başka yerlerinde verilen desteklerden daha büyük olduğuna işaret eden BofA ekonomistleri, bu desteklerin 2021 ve 2021'de GSYH'ya 1,3'er puan katkı yapacağını da öngördüler.