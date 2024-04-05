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Uzmanpara BoJ Başkanı Ueda'dan faiz artışı sinyali
Haberler Uzmanpara BoJ Başkanı Ueda'dan faiz artışı sinyali

BoJ Başkanı Ueda'dan faiz artışı sinyali

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, yendeki düşüşlerin ülkenin enflasyonunu ve ücretlerini göz ardı edilmesi zor bir şekilde etkilemesi halinde bankanın para politikasıyla karşılık verebileceğini söyledi.

05.04.2024 - 09:21 | | Foreks Haber
BoJ Başkanı Ueda'dan faiz artışı sinyali

Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre BoJ Başkanı Ueda ayrıca yıllık ücret görüşmelerinde bu yıl yapılan yüklü zamların fiyatları artırması nedeniyle enflasyonun "yazdan sonbahara doğru" hızlanacağını öngördü ve bu yıl içinde bir faiz artırımı daha yapılabileceğinin sinyalini verdi.

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Ueda, "Büyük teşvik programımızı sona erdirdik çünkü trend enflasyonun %2'ye yaklaşma ihtimalinin ortaya çıktığını gördük. Bu tür beklentiler konusunda daha emin olursak bu faiz oranlarını hareket ettirmek için bir neden olacaktır" dedi.

Ueda, "Döviz kuru gelişmeleri Japonya'nın ücret-enflasyon döngüsü üzerinde göz ardı edilmesi zor bir etki yaratırsa bu para politikasıyla karşılık vermek için bir neden olacaktır" ifadelerini de kullandı.

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