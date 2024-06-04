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Uzmanpara BoJ Başkanı'ndan faiz mesajı
Haberler Uzmanpara BoJ Başkanı'ndan faiz mesajı

BoJ Başkanı'ndan faiz mesajı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyonun tahminler doğrultusunda hızlanması halinde merkez bankasının parasal desteğin derecesini ayarlayacağını söyledi.

04.06.2024 - 09:38 | | Foreks Haber
BoJ Başkanı'ndan faiz mesajı

Ueda parlamentoda yaptığı açıklamada, “Ekonomik ve fiyat görünümümüz veya riskler değişirse, bu da faiz oranlarının seviyesini değiştirmek için bir neden olacaktır” dedi.

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"Temel duruşumuz piyasaların uzun vadeli faiz oranlarını belirlemesine izin vermektir" diye konuşan Ueda, tahvil alım operasyonlarında büyük bir dağınıklık yaşanmaması için tahvil alımlarında mevcut hızı koruduklarını, uzun vadeli oranlarda sert yükselişler olması halinde çevik piyasa operasyonları yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

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