BoJ Başkanı'ndan faiz mesajı

Ueda parlamentoda yaptığı açıklamada, “Ekonomik ve fiyat görünümümüz veya riskler değişirse, bu da faiz oranlarının seviyesini değiştirmek için bir neden olacaktır” dedi.

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"Temel duruşumuz piyasaların uzun vadeli faiz oranlarını belirlemesine izin vermektir" diye konuşan Ueda, tahvil alım operasyonlarında büyük bir dağınıklık yaşanmaması için tahvil alımlarında mevcut hızı koruduklarını, uzun vadeli oranlarda sert yükselişler olması halinde çevik piyasa operasyonları yapmaya hazır olduklarını vurguladı.