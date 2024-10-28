'BoJ ek faiz artırımını öteleyebilir'
Japonya Merkez Bankası (BoJ) eski üyesi Takahide Kiuchi'ye göre ek faiz artırımının zamanlaması geriye itilebilir.
28.10.2024 - 09:42 | | Foreks Haber
Japonya Merkez Bankası politika kurulu eski üyesi Takahide Kiuchi, iktidar koalisyonunun alt mecliste çoğunluğu kaybetmesinin ardından diğer partilerden yardım istemesi halinde Japonya'nın maliye politikasının daha genişlemeci hale gelebileceğini ve parasal gevşemenin daha uzun süre devam edebileceğini söyledi.
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Kiuchi, “Parasal genişlemenin devam etmesinden yana olan muhalefet partilerinin etkisi arttıkça, Japonya Merkez Bankası'nın ek faiz artırımının zamanlaması geriye itilebilir” dedi.
Kiuchi, "Yine de, yen daha da zayıflarsa, BoJ yıl sonundan önce faiz oranlarını artırabilir" diye ekledi.