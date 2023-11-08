'BoJ, ETF alımlarını sonlandırabilir'
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda risk primlerindeki keskin artışa ilişkin endişelerin ortadan kalkmasıyla BoJ'un borsa yatırım fonu (ETF) alımlarını sonlandırmasının mümkün olabileceğini söyledi.
08.11.2023 - 09:45 | | Foreks Haber
Ueda parlamentoda yaptığı konuşmada, "Yatırımcıların görünümle ilgili endişeleri keskin bir şekilde artırdığında ve risk primlerini yükselttiğinde BoJ piyasaya adım atar ve ETF'ler satın alır. Bu tür endişelerin ortadan kalktığı görülürse, bu BoJ'un ETF alımlarına son verilmesine olanak sağlayabilir" dedi.
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BoJ aşırı gevşek para politikasının bir parçası olarak yalnızca piyasa oynaklığının keskin bir şekilde arttığı durumlarda ETF satın alma sözü veriyor.